Dramatischer Verein Oederan: Wenn sich der Märchenfrosch als moderner Macho gibt

Im Frühling rückt das Miteinander von Mann und Frau ins Rampenlicht des Bürgersaals Oederan. Die Volksschauspieler bringen Sichtweisen zum Geschlechterkampf auf die Bühne.

Akteure des Dramatischen Vereins Oederan bringen am 3. März eine Märchenkomödie auf die Bühne, die das Rollenverständnis von Mann und Frau in Zeiten der Gleichberechtigung und des Genderstrebens zum Thema hat. Angelehnt an die von Hauptheldinnen erfüllten Märchenklassiker Aschenputtel, Froschkönig, Dornröschen und Schneewittchen, wird die...