Edeka in Flöha nach dem großen Umbau: Mehr Platz und ein Piep

Nach der Umbaupause hat der Edeka-Markt in Flöha wieder geöffnet. Neues gibt es in den Regalen und im Kassenbereich, der durch vier Automaten ergänzt wurde. Wie werden die von den Kunden angenommen?

Bei Edeka-Gabriel in Flöha hat nach dem Umbau das Zeitalter der SB-Kassenautomaten Einzug gehalten. Und die Automaten sind sogar in der Überzahl. Neben den beiden Fließband-Kassen mit Kassiererinnen oder Kassierer gibt es vier neue Kassenautomaten, an denen die Kundschaft ihre Einkäufe selbst scannen und am Ende mit der EC-Karte bezahlen kann....