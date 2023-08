Edeka in Flöha schließt im Herbst vorübergehend

Inhaber Christian Gabriel will den Einkaufsmarkt erweitern und plant auch technische Neuerungen. Ganz ohne Schließzeit wird das nicht möglich sein. Was erwartet die Kunden nach dem Umbau?

Ist der Edeka-Markt an der Augustusburger Straße in Flöha zurzeit geschlossen? Die Frage stellen sich manche Kunden. Denn in dem Gebäudekomplex, der auch Aldi beherbergt, ist zurzeit eine Baustelle. Die Aldi-Filiale ist deshalb bereits seit 7. August bis voraussichtlich Jahresende zu. Grund ist eine Flächenerweiterung: Zwischen Aldi und Edeka...