Ein Blumengeschäft in Flöha verkauft momentan online seine Waren

Aufgrund der Umbauarbeiten im Edeka und Aldi in Flöha musste auch der Blumenladen „La Flora“ vorübergehend schließen. Dominique Dickmann versorgt ihre Kunden trotzdem mit Blumen.

Die Laufkundschaft ist weggebrochen, seitdem Dominique Dickmann ihr Flöhaer Blumengeschäft „La Flora“ am 14. Oktober vorübergehen schließen musste. Sie und ihre drei Mitarbeiterinnen liegen aktuell aber nicht auf der faulen Haut. Ganz im Gegenteil: „Wir nehmen Bestellungen per Telefon an und liefern alles aus“, erzählt die...