Ein Hingucker für „Olsenbanden“-Fans in Flöha: Legendäre „Rundnase“ tuckert durchs Zschopautal

Eine Kult-Lokomotive bekamen Eisenbahnfreunde am Freitag in Flöha vor die Kamera. Zur Zeit von „Olsenbande stellt die Weichen“ bildete der Typ 1975 das Rückgrat der dänischen Bahnflotte.

Eisenbahnfans haben an der Strecke der Zschopautalbahn am Freitag ein seltenes Motiv vor die Linse bekommen: Erstmals schnurrte in der Region eine Nohab-Lokomotive Nordlicht MY 1155 von Nordhausen über Chemnitz Richtung Annaberg-Buchholz.