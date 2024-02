Einsatzreiches Jahr für Niederwiesaer Feuerwehr

Die Feuerwehr Niederwiesa leistete 2023 insgesamt 1425 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Doch die Kameraden hatten auch einen Grund zum Feiern.

Insgesamt 52 Mal wurde die Freiwilligen Feuerwehr Niederwiesa 2023 zum Einsatz gerufen. Auch Feiertage waren davon nicht ausgeschlossen. So mussten die Kameraden aufgrund einer bedrohlichen Hochwasserlage zum Jahresende an die Zschopau ausrücken. Wehrleiter Ralf Reinhardt erinnerte zur turnusgemäßen Jahreshauptversammlung in seinem...