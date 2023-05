Eppendorf will Breitbandausbau vorantreiben

Die Breitbandversorgung der Haushalte von Eppendorf sowie der Ortsteile Großwaltersdorf und Kleinhartmannsdorf soll weiter verbessert werden. So ist geplant, den Glasfaserausbau in der Kommune voran zu treiben. Wie dies in die Praxis umgesetzt werden könnte, soll zur nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung erläutert werden. Diese findet am 30....