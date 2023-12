Erfolgreicher Spätstarter: 92-Jähriger Mann aus Flöha entdeckt das Hobby Malen

Erhard Schwarz hat erst vor einigen Jahren zu malen begonnen. Familie, Freunde und Bekannte sind begeistert von seinen Werken.

Erhard Schwarz malt für sein Leben gern. Doch das war nicht immer so. „Durch eine Reha bin ich erst mit 88 Jahren so richtig zum Malen gekommen“, erzählt der 92-Jährige. Als in der Reha verschiedene Aktivitäten angeboten wurden, entschied sich Erhard Schwarz für das Malen und hatte damit den richtigen Riecher.