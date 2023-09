Falkenau: Friedhof bekommt neuen Urnenhain

Gebaut werden zunächst zwei der insgesamt sechs Grabanlagen. Der Stadtrat vergibt nach fast vier Jahren Diskussion und Planung den Auftrag. Eine Ergänzung gibt es zum Schluss noch.

Der Stadtrat in Flöha hat den Weg frei gemacht für einen neuen Urnenhain auf dem Friedhof in Falkenau. Mehrheitlich wurde am Donnerstag der Auftrag für den ersten Bauabschnitt an die Firma Schmidt-Bau aus Augustusburg vergeben. Knapp 40.000 Euro kostet dieser erste Bauabschnitt, der zunächst zwei Gemeinschaftsanlagen umfasst. In jeder dieser...