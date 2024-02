Faszination Lego: Wer steckt hinter der Ausstellung im Museum von Oederan?

Noch bis Freitag können sich Kinder und Erwachsene in die Welt der bunten Bausteine vertiefen. Geschaffen hat sie eine kleine Gruppe von Tüftlern.

Klemmbausteine, landläufig bekannt unter dem Markennamen Lego, faszinieren nicht nur Kinder. Das war am Wochenende bei den Spieltagen mit Tauschbörse im Museum „Die Weberei“ am Markt in Oederan zu sehen. Die dortige Sonderausstellung läuft noch bis Freitag. Wer aber steckt dahinter, wer hat mit so viel Liebe zum Detail die Exponate vom...