Ferien Zuhause - in Flöha kein Grund für Langeweile

Die Georgenkirchgemeinde in Flöha lädt für diese Woche wieder zu den Kindererlebnistagen ein. Von Dienstag bis Freitag gibt es täglich von 10 bis 17 Uhr ein wechselndes Programm. Start ist täglich im Gemeindehaus an der Dresdner Straße. Geplant sind unter anderem ein Ausflug ins Falkenauer Freibad, eine Kanutour oder ein Minigolfturnier in...