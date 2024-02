Ferienabenteuer: Mit der Taschenlampe durch Schloss Augustusburg

Ferienkinder können im Dunkeln die geheimnisvollen Winkel von Schloss Augustusburg erkunden.

Augustusburg.

Zu einer Taschenlampenführung sind Ferienkinder am Dienstag, 13. Februar, sowie am 15., 20. und 22. Februar auf Schloss Augustusburg eingeladen. Beginn ist jeweils 18 Uhr. Die Teilnehmer können nur mit einer Taschenlampe im Dunkeln die geheimnisvollen Winkel von Schloss Augustusburg erkunden. Wenn die letzten Besucher gegangen, die Museen geschlossen und die Lichter im Schloss erloschen sind, dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg. Es geht durch sonst verschlossene Türen in jahrhundertealte Räume. Zu entdecken gibt es uralte Malereien, Geheimgänge und sogar das Schlossgespenst. Der Eintritt kostet 8 Euro. (fp)