Ferienhof Falkenau: Wo Kürbis auf Comedy trifft

Auf dem Ferienhof in Falkenau wird das traditionelle Erntefest rund um Kartoffel und Kürbis in diesem Jahr in einer etwas anderen Form stattfinden.

Einige Wochen haben die Kürbisse vom Ferienhof Falkenau noch Zeit, um zu wachsen und noch größer zu werden. „Wir haben sie Mitte Mai draußen gepflanzt, weil kein Frost mehr gemeldet war", sagt Manuela May, Inhaberin des Ferienhofes. Einige Tage später gab es dann doch noch mal leichten Bodenfrost. Die Hälfte der Kürbisse, die in einer...