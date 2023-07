Ferientipp: Ein Sport mit Geschick und Geduld

Das Schöne am Minigolf ist die Vielfalt. Für die einen ist es ein lustiger Familienausflug, für die anderen Leistungssport mit Meisterschaftsambitionen. Jedenfalls sind beim Minigolf weniger Athletik, als mentale Fitness und Geduld gefragt. Etwa 2000 Minigolfanlagen gibt es in Deutschland. Die Minigolfanlage in Flöha befindet sich am...