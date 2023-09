Feueralarm in Gartenanlage in Flöha: Toilettenhäuschen in Brand geraten

Brandschutt, der auf dem Kompost entsorgt wurde, könnte das Feuer entfacht haben, vermutet die Polizei.

Zum Brand eines Toilettenhäuschen ist die Feuerwehr in der Nacht zum Montag in die Kleingartenanlage an der Straße Zum Rosenheim in Flöha ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer kurz nach Mitternacht von einem Zeugen bemerkt worden. Dieser hatte umgehend die Rettungskräfte verständigt. In einem der Gärten war demnach ein...