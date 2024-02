Feuerwehr Flöha braucht Power: Einsatzbereitschaft bereitet Sorgen

Die Feuerwehrleute aus Flöha sind im vorigen Jahr zu 121 Einsätzen ausgerückt. Doch tagsüber immer einsatzbereit zu sein, wird zunehmend schwieriger. Was tun?

Licht und Schatten bei der Feuerwehr Flöha: Sie stehen jährlich an 365 Tagen jeweils 24 Stunden ehrenamtlich in Bereitschaft, um im Notfall auszurücken und so der Allgemeinheit unentgeltlich zu dienen. Dabei stellen sie selbst familiäre Belange oder private Interessen zurück. Jetzt hat die Flöhaer Wehr zur turnusmäßigen Hauptversammlung...