Fingerspitzengefühl für zweimal 38 Tonnen: Die neue Stegbrücke in Flöha schwebt heran

Unter den Augen vieler interessierter Bürgerinnen und Bürger hat am Montag in Flöha die Montage der drei Elemente begonnen, die in den kommenden Tagen vor Ort zur neuen Stegbrücke vereinigt werden. Das Bauwerk verbindet einmal das Areal an der Lessingstraße mit der Dresdener Straße (B 173) und löst an dieser Stelle eine bestehende...