Flöha: Angetrunkener Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Der Mann wurde zwar nur leicht verletzt, kassierte aber eine Anzeige.

Flöha.

Ein angetrunkener Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Flöha leicht verletzt wurden. Laut Polizei war es am Mittwochabend, gegen 18 Uhr im Einmündungsbereich Augustusburger Straße/Erdmannsdorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Skoda (Fahrerin: 58) und dem 60-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Da die Polizisten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer bemerkten, wurde ein Atemalkoholtest mit dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der 60-Jährige musste anschließend nicht nur zur Blutentnahme, sondern bekam auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (fp)