Flöha bereitet mit dem Netzwerkausbau an der Oberschule das digitale Lernen vor

Der Auftrag für die Verkabelung wurde vergeben. Es ist der größte und umfangreichste Teil des Netzwerkausbaus an den städtischen Schulen.

Mit der Vergabe des Auftrages für die Verlegung der Netzwerkkabel und Anschlüsse in der Oberschule Flöha-Plaue beginnt der letzte Abschnitt des Netzausbaus an den Flöhaer Schulen. Die Verkabelung an der Grundschule ist bis auf kleine Restarbeiten erledigt. Am Förderschulzentrum laufen die Arbeiten und sollen wie an der Grundschule bis zum...