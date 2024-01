Flöha: Dieb bricht Spendenbox auf und stiehlt Pfandbons

Ein 23-Jähriger wurde in einem Supermarkt beim Diebstahl von Pfandbons ertappt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Flöha.

Ein junger Mann hat Dienstagabend in einem Supermarkt in Flöha in der Seeberstraße für Aufsehen gesorgt, als er eine Spendenbox aufbrach und Pfandbons entwendete. Nach Angaben der Polizei wurde der 23-Jährige gegen 21.10 Uhr von Mitarbeitern dabei beobachtet und gestellt. Die hinzugerufenen Beamten fanden bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen weitere Bons, die einem anderen Einkaufsmarkt in Frankenberg zugeordnet werden konnten. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch diese Bons zuvor gestohlen hat. Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Pfandbons auf etwa 15 Euro. Informationen zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Der Vorfall wird derzeit als besonders schwerer Fall des Diebstahls behandelt. (fp)