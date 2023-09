Flöha: Einst gab es in Fabriken Klassenzimmer

Die beiden Förderschulen in Flöha haben sich mit ihrer traditionellen Herbstwanderung in die Ferien verabschiedet. Dabei gingen sie auf eine geschichtliche Exkursion.

In Flöha gibt es in der Gegenwart von der Grund- über die Förderschule bis hin zum Gymnasium und zur Berufsschule die vielfältigsten Schulformen. In der Großen Kreisstadt stehen aber auch Gebäude, in denen die Klassenzimmer längst verschwunden sind. Im Rahmen ihrer Herbstwanderung erkundeten nun die Mädchen und Jungen vom Förderzentrum an...