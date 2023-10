Flöha plant neue Polizeiverordnung: Wann dürfen der Rasenmäher brummen und Hunde bellen?

Der Stadtrat diskutiert am Donnerstag erstmals öffentlich über die neue Satzung für die Stadt Flöha, die eigentlich schon längst in Kraft sein sollte.

Die neue Polizeiverordnung für die Stadt Flöha wird am Donnerstag im Stadtrat erstmals öffentlich vorberaten. Ziel der Verwaltung war eigentlich, die überarbeitete Polizeiverordnung noch in diesem Jahr in Kraft zu setzen. Doch die Vorbereitung dauerte länger als geplant. In der Polizeiverordnung sind wichtige Alltagsvorschriften verankert -...