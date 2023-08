Flöha und die Baumwolle: Geschichten hinter den Zahlen

Die Stadt plant eine multimediale Dauerausstellung zur Geschichte der Alten Baumwolle im künftigen Bürgerservice. Dafür erzählen Zeitzeugen von ihrem Alltag und daraus wiederum wird ein Film.

Der Erste ist im Kasten. Etwa zweieinhalb Stunden hat Hubert Kösser am Montag mit Peter Richter über seine Zeit in der Baumwollspinnerei in Flöha geplaudert. Es ist das erste der Zeitzeugen-Interviews, die Teil der geplanten Dauerausstellung im neuen Bürgerservice im Wasserbau der Alten Baumwolle werden sollen. Peter Richter gehörte zu den...