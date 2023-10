Flöha: Wie die Party im Bahnhof gelaufen ist

Am Samstagabend hieß es in Flöha „Der Bahnhof bebt“. Der Veranstalter zeigte sich am Sonntag sehr zufrieden.

Unter dem Motto „Der Bahnhof bebt" haben am Samstagabend rund 150 Besucher im Alter von 16 bis 60 Jahren im Flöhaer Bahnhof gefeiert. Es war das erste Event dieser Art in der verwaisten Bahnhofshalle. Veranstalter Robby Fischer (DJ Rob) zeigte sich am Sonntag sehr zufrieden: „Die Party war schön und lief ruhig", so der 48-jährige...