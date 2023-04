Flöhaer Georgenkirche feiert Kirchweihfest

Mit "Pauken und Trompeten" wird am 7. Mai in der Flöhaer Georgenkirche das diesjährige Kirchweihfest gefeiert. In einem festlichen Kantatengottesdienst um 10.15 Uhr erklingt die Kantate "Erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Saiten" BWV 172 von J. S. Bach. Dabei sind die festlichen Trompetenklänge und die klingenden Saiten der Streichinstrumente...