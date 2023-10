Gefahr beim Aussteigen aus dem Schulbus: Das sollten Eltern wissen

Ein Fall aus Lichtenwalde, bei dem ein Mädchen nicht rechtzeitig aus dem Bus kam und bis Chemnitz fahren musste, hat viele Menschen aufgerüttelt. Was ist zu beachten, damit Kinder sicher ankommen?

Der Fall hat viele Eltern aufgerüttelt: Eine zehnjährige Schülerin hatte eigentlich an der Lichtenwalder Höhe aussteigen sollen und landete stattdessen 30 Fußminuten von zu Hause an der B 169 am Ortseingang Chemnitz (die „Freie Presse“ berichtete). Ob der Busfahrer den Haltewunsch übersehen hatte, konnte nicht geklärt werden....