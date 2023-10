Gemeinsame Ausstellung von Konrad Henker und Erik Neukirchner geht in die Verlängerung

Zugabe für die Schau von Konrad Henker und Erik Neukirchner in der "Alten Schule zu Hennersdorf" im Ortsteil von Augustusburg. Zudem steht die nächste Ausstellung von Erik Neukirchner bereits an.

Die gemeinsame Ausstellung von Konrad Henker und Erik Neukirchner in der „Alten Schule zu Hennersdorf" geht in die Verlängerung. Das Ausstellungsende, ursprünglich der 8. Oktober, wurde auf den 29. Oktober verschoben. Der Bildhauer Erik Neukirchner zeigt verschiedene Bronzeplastiken, darunter „Ode an das Aufbegehren", einen Ziegenbock, der...