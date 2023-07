Gesperrrte B 173 in Flöha: Wie das Großprojekt weitergeht

Für Anwohner und Autofahrer rund um Flöha zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab: Die Arbeiten am Großprojekt B 173 gehen in die Schlussphase: Das kündigte Franz Grossmann, der Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Dienstagnachmittag an. „Planmäßig können die Arbeiten im aktuellen Teilabschnitt zwischen...