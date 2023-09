Handgemachtes im Schlosspark Lichtenwalde: Kissen für Männer und andere Offerten

Zum 3. Mal war der Schlosspark Lichtenwalde am Wochenende Treffpunkt kreativer und handwerklich begabter Leute, die zur Hobby-Leistungsschau „Handgemacht!“ ihr Können vorstellten und Arbeiten anboten.

48 Handarbeiter und Hobbykünstler waren am Wochenende der Einladung zum Kreativmarkt „Handgemacht!“ in den Schlosspark Lichtenwalde gefolgt. Dort stellten sie den Besuchern in einer Verkaufsausstellung ihr jeweils liebstes Hobby vor. Die Gastgeber der Schlossbetriebe gGmbH um Veranstaltungsleiterin Heike Opitz freuten sich über die große...