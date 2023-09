Hohenfichte: Holzbrücke vorerst nicht gesperrt

Grund: andere Arbeiten haben erst einmal Vorrang

Die Holzbrücke in Hohenfichte wird nicht wie ursprünglich geplant am 21. und 22. September gesperrt. Das hat die Gemeindeverwaltung Leubsdorf mitgeteilt. Grund dafür sei, dass die Arbeiten am Bahnübergang am Fabrikweg noch andauern. „Wir gehen davon aus, dass der Fabrikweg ab dem kommenden Dienstag, dem 26. September, wieder befahren werden...