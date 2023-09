Hundeschwimmen und Skatturnier: Freizeitbad Erdmannsdorf feiert Saisonabschluss

Nach Ende der Freibadsaison steht das Pfötchenschwimmen auf dem Programm. Dafür müssen aber ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.

Am Sonntag gehört das Schwimmbecken in Erdmannsdorf den Hunden. Christian Walther vom Förderverein sagt, das Angebot sei offen für alle: „Die Besitzer wissen selbst, was ihren Tieren gut tut.“ Drei Dinge müssen sie mitbringen: die Hundemarke, den Nachweis einer Haftpflichtversicherung und den Impfnachweis. Das Wasser sei gut verträglich,...