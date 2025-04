Ibug 2022 in Flöha

Nachdem 2021 die 16. Auflage der Ibug in der Buntpapierfabrik stattfand, wird Flöha auch 2022 Austragungsort für das Kunstfestival sein. Das Festival für urbane Kunst findet vom 26. bis 28. August und vom 2. bis zum 4. September statt. Freitags von 15 bis 20 Uhr am Wochenende von 10 bis 20 Uhr können Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung gehen. (Foto: Kristian Hahn)

Das Fabrikgebäude wird an allen Tagen 20 Uhr geschlossen. Wer also die Innenräume sehen will, sollte spätestens 18.30 Uhr vor Ort sein.