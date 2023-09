Im Bahnhof Flöha wird mit Farbe gesprüht

In Flöha waren Jugendliche mit Farbspraydosen im Bahnhofstunnel unterwegs. Warum sich der Gemeindevollzugsdienst der Stadt darüber freut.

Im Bahnhofstunnel in Flöha waren die Sprüher wieder unterwegs. Sie kamen jedoch nicht im Dunkel der Nacht, sondern am helllichten Tag. Und sie freuten sich dabei sogar, als sie bei ihrem Treiben von verschiedenen Passanten gesehen wurden. Denn anstatt die Flächen mit zweifelhaften Symbolen zu versehen, gestalteten sie das Rolltor am...