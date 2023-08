In Flöha-Plaue wird wieder zur Sommermusik geladen

Das Blockflötenconsort aus Halle spielt am Freitagabend in der Auferstehungskirche.

Die Reihe der Sommermusiken in Flöha-Plaue wird fortgesetzt. Am heutigen Freitag, dem 25.August, erklingt in der Auferstehungskirche zur vierten Sommermusik Blockflötenmusik der Renaissance und des Frühbarock. Zu Gast ist das Blockflötenconsort Halle, teilt Kantor Ekkehard Hübler mit. Es erklingen ein- bis sechsstimmige Werke von Peter...