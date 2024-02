In Oederan wird diese Woche gesponnen

Das Oederaner Museum Die Weberei bietet einen neuen Kurs an: An Spinnrädern darf gesponnen werden.

Das Museum Die Weberei in Oederan bietet einen neuen Kurs an. Interessierte lernen, wie man naturbelassene und gefärbte Wolle verspinnt. Im Museum stehen einige alte Spinnräder bereit, an denen gesponnen wird. Die Teilnehmer dürfen gerne, soweit vorhanden, ihr eigenes Spinnrad zum Kurs mitbringen, sagt Museumsleiterin Michaela Kruse....