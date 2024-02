Jüngstes Prinzenpaar führt Augustusburgs Kinderfaschingsumzug an

Inmitten von Konfettiregen und fröhlichen Narren fand der traditionelle Kinderfaschingsumzug in Augustusburg statt. Ein Hingucker waren das wohl jüngste Prinzenpaar der Stadtgeschichte und eine Konfettikanone.

Närrische und gelaunte Prinzessinnen und Prinzen waren am Dienstag zum Kinderfaschingsumzug am Fuße der Augustusburg aufmarschiert und freuten sich über die Kamelle, die die Erwachsenen warfen. Allen voran führte mit Zoey und Tim das wohl jüngste Prinzenpaar in der Geschichte des städtischen Karnevals den Aufzug an. Zeitgemäß nahmen die...