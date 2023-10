Junge Leute machen sich für Geflügelzucht-Traditionsverein stark

In Eppendorf wird die kleine Sporthalle an der Karl-Liebknecht-Straße für ein Wochenende umgenutzt. Es wird nach schönen Tieren gesucht.

In der Sporthalle an der Karl-Liebknecht-Straße in Eppendorf wird am kommenden Wochenende der Superstar gesucht. Allerdings gastiert nicht Dieter Bohlen mit seiner Show in der Kommune. Vielmehr werden die Preisrichter bei der Kreisjunggeflügelschau Tiere bewerten und Prädikate verteilen.