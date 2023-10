Kein Arzt, kein Laden, keine Kita: Warum es dennoch viele Familien nach Hennersdorf zieht

Kinderboom im Zschopautal: Viele junge Familien sind nach Hennersdorf bei Augustusburg gezogen. Was sie an dem kleinen Ort schätzen.

Hennersdorf. Im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Einen Kindergarten oder eine Schule, die Kinder im Ort besuchen könnten, sucht man vergeblich. Auch zum Arztbesuch muss man in die Nachbarorte fahren. Und dennoch haben sich in den vergangenen Jahren viele Familien mit kleinen Kindern in der Ortschaft zwischen Augustusburg und Witzschdorf-Zschopau niedergelassen.

Die Anzahl der Kinder bis sechs Jahren liegt sogar im Verhältnis zur Einwohnerzahl prozentual höher als in vielen anderen Gemeinden rund um die Stadt Augustusburg. Einzig der Leubsdorfer Ortsteil Hammerleubsdorf hat prozentual noch mehr kleine Kinder bis sechs Jahre. Das könnte aber auch einfach daran liegen, dass es in Hammerleubsdorf nur 60 Einwohner gibt. Durch jedes weitere Kind schnellt die Prozentzahl in die Höhe.

Einwohner legen sich für ihren Ort ins Zeug: von Sport bis Glockenfest

"Es ist erfreulich, dass sich die Altersstruktur in Hennersdorf so entwickelt ", sagt Thomas Leiter, Ortsvorsteher von Hennersdorf. Ein großer Teil der jungen Familien ist in den vergangenen Jahren zugezogen, sagt er. An der Zschopauer Straße seien mehrere ältere Häuser an junge Familien verkauft worden. Die Entwicklung sei auch insofern erfreulich, dass man jüngst zwei junge Leute neu in der freiwilligen Feuerwehr begrüßen konnte. Einige Feste, wie es sie früher gab, beispielsweise das Brückenfest oder Tanz, gibt es heute nicht mehr.

Aber jährlich findet ein Sportwochenende des Hennersdorfer Sportvereins im Ort statt. An der Sporthalle ist dank einer Bürgerinitiative im vorigen Jahr ein neuer Spielplatz eröffnet worden. Heimatverein, Kindersport, Skatwochenende, Glockenfest oder Ausstellungen in der ehemaligen Schule runden die kleine aber feine Angebotspalette des Ortes ab.