Klein, aber fein von Oederan bis Braunsdorf: Vier Tipps für das zweite Adventswochenende

Während in Freiberg zur Bergparade am Samstag großer Trubel herrschen wird, geht rund um Flöha etwas ruhiger, aber genauso festlich zu. Höhepunkte sind die Weihnachtsmärkte in Oederan und Braunsdorf.

Oederaner Weihnachtsmarkt: Er ist gute Tradition und bietet doch etwas Neues - der Oederaner Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr richtet erstmals der Verein Dezi-Beat an der Kirche eine „X-Mas-Street" mit DJ-Musik ein.