Kopfstoß-Fall in Flöha: Polizei ermittelt gegen einen dritten Tatverdächtigen

Die Ermittlungen nach der brutalen Attacke in der Bahnsteigunterführung in Flöha dauern an. Auch der Angriff auf das frühere Wohnhaus des Haupttatverdächtigen beschäftigt die Polizei weiter.

Im sogenannten Kopfstoß-Fall, bei dem im September vorigen Jahres in der Bahnsteigunterführung in Flöha ein 15-jähriger Jugendlicher niedergeschlagen wurde, ermittelt die Polizei inzwischen gegen drei Jugendliche. Neben dem mutmaßlichen Haupttäter, einem damals 14-jährigen Iraker und einem mutmaßlichen 15-jährigen deutschen Mittäter, ist...