Kunsthandwerkermarkt läutet auf Schloss Augustusburg die Adventszeit ein

Vor historischer Kulisse bauen am Wochenende mehr als 100 Manufakturen ihre Stände auf. Mitunter kann sogar dabei zugeschaut werden, wie Dinge entstehen, die gut auf den Gabentisch passen.

Kälte und Schneeflocken, wie sie fürs Wochenende auch in Augustusburg angekündigt sind, dämpfen die Erwartungen von Mario Schuster keineswegs. Im Gegenteil: Der Mitorganisator des Kunsthandwerkermarktes, der an beiden Tagen viele Besucher aufs Schloss locken soll, sieht in dem Wetter sogar eine gewisse Bereicherung. „Durch den Schnee wird...