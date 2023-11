Lampion und Martinshörnchen: Wo in Flöha, Oederan und Umgebung Martinsfeste stattfinden

Traditionell wird in der Region um den 11. November herum das Martinsfest gefeiert. Warm anziehen sollten sich die Kinder und einen Lampion dabei haben.

Mit einer Andacht und einem Lampionumzug von der Kirche zur Kindertagesstätte „Falkennest“ wurde in Falkenau am Freitagabend das Martinsfest gefeiert. In den nächsten Tagen finden weitere Feste statt. Am Sonnabend ab 17 Uhr zum Beispiel in den Kirchen in Oederan und Frankenstein. Auch dort wird die Martinsgeschichte erzählt, es werden...