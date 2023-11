Landgericht verlängert Haftstrafe gegen Sexualstraftäter aus Mittelsachsen

Im September ist ein 38-jähriger Mann aus Mittelsachsen wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Noch vor Haftantritt stand er erneut vor Gericht.

Der im September vom Chemnitzer Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilte Sexualstraftäter aus dem Landkreis Mittelsachsen muss noch länger ins Gefängnis. Der 38-jährige Mann wurde am Dienstag in einem weiteren Verfahren vor dem Landgericht in Chemnitz erneut des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern für schuldig gesprochen. Die aus...