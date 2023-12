Legendärer DDR-Sportwagen rollt in Baumwollspinnerei Hohenfichte

Melkus, Dacia, Trabi, Lada: In der ehemaligen Baumwollspinnerei Hohenfichte bei Leubsdorf sind historische Autos aus verschiedenen Epochen zu sehen. Um die Geschichte geht es auch auf der großem Modellbahnanlage.

Die Erinnerungen waren sofort wieder da. „Schau mal, dort steht ein Dacia 1300. So einen hatte mal mein Vater. Nachteil war, dass die Autos schnell rosteten“, sagte einer der zahlreichen Besucher zu seinem Begleiter, der zwischen den Jahren 2023 die historische Autoschau in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Hohenfichte unter die Lupe nahm.