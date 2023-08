Leubsdorf: Zweiradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagabend kam es in Leubsdorf zu einem Auffahrunfall.

Eine 60-jährige Zweiradfahrerin hat am Freitag gegen 17.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Leubsdorf leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhr ein 40-jähriger Autofahrer mit einem Renault die Hauptstraße aus Richtung Eppendorf in Richtung Schellenberg. Die 60-jährige Fahrerin eines Zweirades (Kraftrad) befuhr...