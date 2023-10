Mit der Isetta bis nach Palermo und Augustusburg

Kraftstofffressende Kutschen haben zum Oldtimertreffen den Schellenberg erklommen und brachten vergessene Schätze mit. Wer erkennt schon noch Moskvitch oder Shiguli an ihren Logos?

Von AWO bis Zündapp, von Audi bis Zastava - der Schlosshof der Augustusburg gehörte seit den Morgenstunden am Tag der Deutschen Einheit den zwei-, drei- und vierrädrigen Oldtimern namhafter Modellschmieden. Mit der Neuauflage des in Wendetagen begründeten Stell-Dich-Eins von Fahrzeugliebhabern und Sammlern wurden motorgetriebene Exemplare in...