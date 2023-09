Mit Eisenbahn, Glücksrad und Bratwurst: Klein-Erzgebirge Oederan feiert Familienfest

In seinem 90. Jahr lud das Klein-Erzgebirge zu einer fröhlichen Feier für die ganze Familie ein.

Das Klein-Erzgebirge in Oederan befindet sich in seinem 90. Jahr und feiert das auch. Zum zweiten Mal nach 2022 fand am Samstag das Kinder-, Spiel- und Familienfest statt, mit großem Zuspruch.