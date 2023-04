Müll sammeln in Flöha: Jugendstimme ruft zu Aktion auf

Chipstüten, Kronkorken, Glasscherben - die Jugendstimme ruft zusammen mit der Initiative "Keine Macht dem Plastik" in Flöha am Sonntag wieder zum Müll sammeln auf. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz an der Kohlenstraße. Mülltüten und einige Greifer stellt die Jugendstimme zur Verfügung. Wer mitmachen will, sollte außerdem noch ein Paar...