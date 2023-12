Musiker starten in Eppendorf zu ungewöhnlicher Weltreise - mit dabei: „De Raachermannln“

Fahrkarten gibt es im Alten Bahnhof von Eppendorf schon lange nicht mehr. Dafür wird regelmäßig Kultur geboten.

Der Verein Altes Bahnhofsviertel Eppendorf lädt am 10. Dezember zu einem außergewöhnlichen Kulturnachmittag in den Alten Bahnhof ein. Das Team um Vereinschefin Ulrike Seyfert hat das Duo „De Raachermannln - das sind Knoxx & Knolle außer Rand und Band“ in das historische Gebäude eingeladen. Die Veranstaltung beginnt 14.30 Uhr.