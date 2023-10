Nach Angriff auf Wohnung des Tatverdächtigen vom Bahnhof Flöha: „Es darf keine Selbstjustiz geben.“

Offenbar als Racheakt nach dem brutalen Übergriff in Flöha hat es am Wochenende eine Straftat in Niederwiesa gegeben. Außerdem sind ungenehmigte Plakate aufgetaucht. Zwei Bügermeister reagieren.

Nach dem brutalen Angriff auf einen 15-Jährigen am Bahnhof Flöha am 25. September hat es offenbar einen Racheakt gegeben. Der Jugendliche war blutig geschlagen worden und hatte Brandwunden von Zigaretten davongetragen.